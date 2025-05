Nave da crociera rompe gli ormeggi | 2 turisti in mare feriti marito e moglie Paura per il forte vento a Catania

Un episodio inquietante ha scosso Catania: una nave da crociera, colpita da un forte vento, ha rotto gli ormeggi, causando il volo di due turisti in mare. Questo evento mette in luce l’aumento delle situazioni estreme legate ai cambiamenti climatici, che influenzano anche le vacanze estive. La sicurezza dei passeggeri è fondamentale, e la prontezza del personale ha evitato il peggio. Come si prepareranno le compagnie per affrontare queste sfide?

CATANIA - Una nave da crociera per il forte vento ha rotto gli ormeggi nel porto di Catania. Due turisti che stavano per salire a bordo sono caduti in mare e sono stati messi in salvo da personale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nave da crociera rompe gli ormeggi: 2 turisti in mare (feriti marito e moglie). Paura per il forte vento a Catania

