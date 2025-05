N’ata Luna accende l’estate | musica gusto e convivialità nel nuovo Dehor

N’ata Luna dà il benvenuto all'estate con il suo nuovo dehor, un angolo incantato dove musica, gusto e convivialità si fondono. Il 1° giugno, preparati a vivere una serata indimenticabile, tra luci soffuse e brindisi che celebrano la gioia della bella stagione. Questa inaugurazione non è solo un evento, ma l'inizio di un trend che riscopre il piacere di stare insieme all'aperto, immersi in sapori e melodie avvolgenti. Non perdere l'occas

Il 1° giugno, il ristorante N'ata Luna inaugura il suo spazio esterno con una serata evento che segna ufficialmente l'inizio della bella stagione a Grottaminarda. Il nuovo Dehor si apre al pubblico con un'atmosfera magica fatta di luci soffuse, sorrisi, brindisi e tanta musica dal vivo.

A Grottaminarda splende “N’Ata Luna”

Secondo foodmakers.it: N’Ata Luna, cucina e caffè è il locale che nasce dalla partnership con l’azienda Caffè Vergnano 1882 grazie all’intuizione del vulcanico e geniale Vincenzo Panico e della famiglia Tocco, Lucia, ...