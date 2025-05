Nastri d’Argento 79 | 10 nomination per Martone Comencini e Sorrentino 4 titoli in cinquine

Quest’anno i Nastri d’Argento celebrano il talento italiane con un record di nomination che segna una nuova era per il cinema. Martone, Comencini e Sorrentino dominano la scena con 10 candidature ciascuno, riflettendo un rinnovato fermento creativo. In un contesto in cui il pubblico cerca storie autentiche e coinvolgenti, queste opere si pongono come simbolo di qualità e innovazione. Quale sarà il film che conquisterà il cuore degli spettatori?

Nel panorama cinematografico italiano, quest'anno si registrano numerose novità e riconoscimenti per le opere in gara. Tra le candidature per i 79esimi Nastri d'Argento spiccano 'Fuori' di Mario Martone, 'Il tempo che ci vuole' di Francesca Comencini e 'Parthenope' di Paolo Sorrentino, che conducono la classifica con 10 nomination ciascuno.

Nastri d’Argento, 10 candidature per Martone, Sorrentino e Comencini

Scopri tutte le candidature dei Nastri d'Argento 2024, tra cui 10 nomination per i film di Martone, Sorrentino e Comencini, in una delle edizioni più prestigiose del cinema italiano.

