Stasera, il Geodis Park di Nashville diventa il palcoscenico di una sfida imperdibile: Nashville contro New York City! Alle ore 21:00, gli occhi saranno puntati su due squadre che stanno ridefinendo i confini del calcio americano. Nel panorama della MLS, questa partita rappresenta non solo un confronto sportivo, ma un vero e proprio scontro di culture calcistiche. Scopri le formazioni e preparati a vivere un'emozione unica!

Al Geodis Park va in scena la sfida di MLS Nashville-New York City: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Geodis Park di Nashville¬†si giocher√† la gara valevole per la 17¬į giornata di¬†MLS¬†tra¬†Nashville-New York City. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l‚Äôorario e dove vedere la sfida. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Nashville-New York City: dove vederla, orario e probabili formazioni

Scopri tutto su Nashville-New York City, la sfida di MLS che si gioca al Geodis Park di Nashville. Trova orario, formazioni probabili e le modalità per seguire il match in TV, live o streaming, per non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante partita.

Scrive calcionews24.com: Al Geodis Park va in scena la sfida di MLS Nashville-New York City: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Geodis Park di Nashville si giocherà la gara valevole per la 17° ...

New York City FC aim to end Nashville SC's unbeaten run

Secondo msn.com: Nashville SC will put a nine-game unbeaten streak on the line Saturday when it hosts New York City FC in an Eastern Conference battle. Nashville (8-4-4, 28 points) enters the contest third in Major ...

Nashville hosts New York City FC in non-conference matchup

Scrive msn.com: New York City FC (7-6-3, sixth in the Eastern Conference) vs. Nashville SC (8-4-4, second in the Western Conference) Nashville, Tennessee; Saturday, 4:30 p.m. EDT BETMGM SPORTSBOOK LINE: Nashville SC ...