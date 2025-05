Nascondeva sotto i sedili della macchina hashish e cocaina

Un arresto che fa riflettere: un uomo è stato colto in flagrante con hashish e cocaina nascosti sotto i sedili dell'auto, lungo l'A1 ad Arezzo. Questo episodio mette in luce il crescente problema del traffico di droga, una piaga che non risparmia neanche le strade italiane. La lotta contro questo fenomeno è più attuale che mai, richiamando l'attenzione sulla necessità di strategie efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini. Un invito a rimanere vigili!

Arezzo, 30 maggio 2025 – : un uomo arrestato in A1 dalla Polizia Stradale. La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un cittadino tunisino - residente nel Valdarno - che trasportava con la propria autovettura hashish e cocaina. Nella giornata di ieri una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, in servizio di vigilanza stradale sull'Autostrada del Sole, ha deciso di procedere al controllo di una Alfa Romeo 147 i n viaggio in direzione sud. A bordo solo il conducente, un cittadino tunisino di 26 anni di ritorno alla volta di casa nel Valdarno.

