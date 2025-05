Nasce il Torneo città di Treviso | calcio e basket per unire i giovani

È ufficiale: Treviso dà il via al “Torneo Città di Treviso”, un evento che unisce basket e calcio per i giovani atleti! Questo nuovo torneo, presentato il 29 maggio, nasce in un periodo in cui la valorizzazione dello sport giovanile è più che mai fondamentale. L'incontro tra diverse discipline promuove non solo la competizione, ma anche l'amicizia e la crescita personale. Non perdere l'occasione di vedere i talenti del futuro in azione!

Un nuovo torneo giovanile, dedicato a basket e calcio. È stato presentato giovedì 29 maggio a Ca' Sugana il “Torneo Città di Treviso”, manifestazione sportiva dedicata ai giovani atleti di calcio e basket, in programma in due speciali appuntamenti: sabato 31 maggio a San Bartolomeo e sabato 21. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Nasce il Torneo città di Treviso: calcio e basket per unire i giovani

