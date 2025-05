Nasce il primo Benetton Rugby Academy Camp

Il Benetton Rugby si lancia in una nuova avventura con il primo Benetton Rugby Academy Camp, un'opportunità imperdibile per i giovani talenti del rugby. Un progetto che non solo promuove la formazione sportiva, ma contribuisce anche alla crescita di valori fondamentali come la collaborazione e la determinazione. In un contesto dove il rugby sta guadagnando sempre più popolarità, questa academy rappresenta un trampolino di lancio verso il futuro per i futuri campioni!

Il Benetton Rugby ha annunciato un nuovo progetto lanciato dalla franchigia biancoverde: nasce il Benetton Rugby Academy Camp, un’esperienza formativa di eccellenza per giovani rugbisti e rugbiste di età compresa tra gli 8 ed i 16 anni. Il Benetton Rugby Academy Camp 2025 ha l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Nasce il primo Benetton Rugby Academy Camp

Cerca Video su questo argomento: Nasce Primo Benetton Rugby Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nasce il primo Benetton Rugby Academy Camp; UNDER 18 FINALE NAZIONALE: BENETTON RUGBY 17 VS VALSUGANA RUGBY 24; Benetton Rugby, Calum MacRae detta le linee per la prossima stagione; Il Valsugana è Campione d’Italia juniores. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nasce il primo Benetton Rugby Academy Camp

Da trevisotoday.it: Si svolgerà dal 28 luglio all'1 agosto nella splendida cornice de La Ghirada, Città dello Sport a Treviso ...

Benetton Rugby lancia l’Academy Camp per giovani atleti: allenamenti, inglese e confronto con i campioni

Riporta msn.com: TREVISO - Un’esperienza sportiva a 360 gradi per ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 16 anni: nasce il Benetton Rugby Academy Camp, il nuovo progetto formativo della franchigia biancoverde, ...

Benetton Rugby, l'incontro con il nuovo coach McRae: «Difesa dura e velocità in attacco, così guiderò i Leoni»

Da ilgazzettino.it: TREVISO - Terminata la stagione e assimilata la delusione per i playoff di Urc sfumati all'ultima giornata, il Benetton Rugby prima della pausa estiva è tornato in Ghirada per ...