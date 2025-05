Nasce il portale ufficiale per raccontare e valorizzare le bellezze di Bisacquino

Scopri la magia di Bisacquino! Venerdì 30 maggio, il borgo del cinema e delle arti svela "VisitBisacquino.it", un portale che celebra le sue bellezze uniche. Questo strumento digitale non solo valorizza la cultura locale, ma si inserisce in un trend crescente di turismo responsabile e sostenibile. Unisciti a noi per la presentazione al Museo Civico e lasciati sorprendere dalla storia che questo luogo ha da raccontare!

Un nuovo strumento digitale per raccontare e valorizzare Bisacquino, il borgo del cinema e delle arti. Oggi (venerdì 30 maggio) alle 18, al Museo Civico comunale di Bisacquino, in via Olmi, si terrà la presentazione ufficiale di “VisitBisacquino.it”, il nuovo portale web dedicato alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Nasce il portale ufficiale per raccontare e valorizzare le bellezze di Bisacquino

