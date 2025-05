NASCAR l’estate della Cup Series scatta da Nashville

L'estate della NASCAR Cup Series prende il via da Nashville, una città che unisce la passione per le stock car con la sua celebre scena musicale. Dopo l'emozionante appuntamento di Bristol, l'attesa sale per un evento che promette adrenalina e spettacolo. Gli appassionati non possono perderlo: il rumore dei motori si fonderà con le note della musica country, offrendo un'esperienza unica. Chi conquisterà la pole position verso Daytona?

Inizia da Nashville l’estate della NASCAR Cup Series che si concluderà a Daytona con la conclusione della regular season. Cresce l’attesa per la seconda visita stagionale delle stock car in Tennessee dopo l’appuntamento primaverile di Bristol che abbiamo vissuto prima di Pasqua. La città della musica torna ad ospitare un evento che è tornato protagonista solamente dal 2021 dopo la riapertura di un impianto che è rimasto nell’ombra per oltre dieci lunghi anni. Il catino statunitense è indubbiamente uno dei più particolari dell’intero calendario, il più lungo della stagione in cemento e non in asfalto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, l’estate della Cup Series scatta da Nashville

NASCAR, Charlotte e la Coca-Cola 600 attendono la Cup Series

Questo fine settimana si accendono i motori negli USA con il prestigioso appuntamento di Charlotte, dove la NASCAR Cup Series si prepara a disputare la Coca-Cola 600 al Charlotte Motor Speedway.

