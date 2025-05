Napoli un asilo al posto del fortino della camorra | Educhiamo i piccoli per non punirli da adulti

A Napoli, la riqualificazione di un immobile confiscato alla camorra segna un nuovo inizio: un asilo sorgerà dove un tempo si tessavano trame di illegalità. Con il progetto affidato alla fondazione "'A voce d''e creature", si investe nel futuro delle nuove generazioni. Educare i piccoli oggi significa costruire una società più giusta domani. Un passo fondamentale per rompere il ciclo della violenza e dare speranza a chi verrà.

La visita a Napoli del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, con il Commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano, è stata l'occasione per ufficializzare la nascita di un asilo in un immobile confiscato a un boss della camorra. Il progetto sarà affidato alla fondazione "'A voce d''e creature" Onlus, gestita da don Luigi Merola. "Vogliamo formare i bambini per non punire gli adulti", spiega don Merola. "Avevamo bisogno di una sede per accogliere anche i piccoli da 0 a 5 anni", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, un asilo al posto del fortino della camorra: "Educhiamo i piccoli per non punirli da adulti"

Napoli, minacce e botte ai bimbi dell’asilo: sospesa maestra

Una maestra dell'asilo in provincia di Napoli è stata sospesa dopo aver preso di mira con minacce, insulti e violenze i bambini affidati alle sue cure.

