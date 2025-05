Napoli subito De Bruyne poi David e il sostituto di Kvaratskhelia | le mosse che hanno convinto Conte a restare

Il Napoli è pronto a sorprendere: De Bruyne, David e un nuovo talento per rimpiazzare Kvaratskhelia sono solo alcune delle mosse che hanno rinvigorito la fiducia di Conte. Un mercato audace che riflette il trend di squadre pronte a investire su nomi di spicco per competere ai massimi livelli. La pressione è alta, ma il potenziale del club partenopeo è in continua ascesa. Rimanete sintonizzati, l’estate promete scintille!

Dopo l`annuncio di Aurelio De Laurentiis della conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione, gli azzurri. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Napoli, subito De Bruyne, poi David e il sostituto di Kvaratskhelia: le mosse che hanno convinto Conte a restare

calciomercato.com scrive: A tal proposito, il primo colpo azzurro è un colpo stellare. Si avvicina, infatti, sempre di più il trasferimento di Kevin De Bruyne a Napoli. Il centrocampista belga si libererà a zero dal Manchester ...

Il nuovo Napoli di Conte: pronta la firma per De Bruyne e spuntano Lucca, Hojlund e Pellegrini

Come scrive ilmattino.it: Un vertice, poi subito un altro fino ad un vortice di nomi, cognomi, profili e conti nella testa di... Conte (e non solo). Ieri c’è stato un primo briefing di mercato tra il tecnico ...

Conte convinto a restare a Napoli da De Laurentiis: ora 8 acquisti per fare grande il club. Da De Bruyne a David, tutti i nomi

Secondo informazione.it: "Conte è un grande regista, lo asseconderò in tutto ciò che vuole fare. Dovremo fare 4 competizioni l'anno prossimo e saranno tutte da onorare" ha detto… Leggi ...