Napoli Starbucks e Percassi celebrano primo anniversario store in Galleria Umberto I

Starbucks celebra il primo anniversario del suo store nella storica Galleria Umberto I di Napoli, confermandosi un nodo pulsante per la vita sociale e culturale della città. In sole poche settimane, questo locale è diventato un ritrovo amato da napoletani e turisti, esemplificando come il caffè possa unire le persone. Con l’arte del convivio che caratterizza Napoli, il brand americano si integra perfettamente nel tessuto locale, creando nuove connessioni.

(Adnkronos) – Starbucks festeggia il primo anniversario dello store in Galleria Umberto I a Napoli. Il negozio, aperto in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del brand in Italia, si è affermato in poco tempo come punto di riferimento per cittadini e turisti della città partenopea. L'anniversario si è tenuto alla presenza del sindaco di Napoli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Quello di Napoli è il 38° store del marchio americano