Napoli sorpresa Rrahmani | il comunicato ufficiale spiazza tutti

Il Napoli, fresco vincitore dello Scudetto, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo comunicato su Amir Rrahmani. Considerato un pilastro della difesa, l'albanese ha giocato ogni singola partita nella scorsa stagione, dimostrando un'affidabilità straordinaria. Ma cosa si nasconde dietro questa mossa inaspettata? Con la crescita della pressione per mantenere il vertice del calcio italiano, il club potrebbe essere pronto a scommettere su nuove strategie. E voi, cosa ne pensate?

Il Napoli vincitore dello Scudetto ha fatto enorme affidamento su una colonna portante come Amir Rrahmani ma il comunciato su di lui sorprende. Amir Rrahmani¬† ha rappresentato una pedina intoccabile dello scacchiere del¬† Napoli¬† di¬† Antonio Conte: 38 gare disputate su 38 ed enorme affidabilit√† difensiva dinanzi a Meret, guidando la difesa meno battuta del campionato di¬† Serie A. Ciononostante, nelle ultime ore √® arrivata una decisione apparentemente sfavorevole per il difensore¬† kosovaro. Rrahmani escluso dai convocati del Kosovo: il motivo. Come diffuso sui canali social ufficiali, il¬† Kosovo¬† ha diramato la lista dei convocati per le prossime amichevoli contro¬† Isole Comore e¬† A rmenia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it ¬© Spazionapoli.it - Napoli, sorpresa Rrahmani: il comunicato ufficiale spiazza tutti

Napoli Cagliari 0-0 LIVE: Sherri salva su Rrahmani!

Allo Stadio Maradona, il match tra Napoli e Cagliari si conclude 0-0, con interventi decisivi come quello di Sherri su Rrahmani.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sorpresa Rrahmani Comunicato Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juan Jesus torna ad allenarsi col Napoli, possibile la convocazione contro il Cagliari; Ma cosa ha fatto Conte?! Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e Rafa Marin sono la migliore difesa d'Europa; Napoli, non solo De Bruyne: Rrahmani porta il nuovo attaccante; De Maggio: Rrahmani √® un campione in campo ma fuori dal campo delude e lascia a desiderare. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli, infortunio per Rrahmani: il comunicato del club

Scrive calciomercato.com: LE CONDIZIONI - Apprensione, dunque, legate alle condizioni di Rrahmani. Problema muscolare, dicevamo, che il Napoli ha evidenziato nel suo ultimo comunicato: Dopo il successo sulla Juventus ...

Il comunicato del Napoli sull’infortunio di Rrahmani: Garcia riceve una brutta notizia

Segnala fanpage.it: L'infortunio di Amir Rrahmani ingarbuglia la matassa che è nelle mani di Rudi Garcia. Ha un capo in mano ma non riesce a sbrogliare quel groviglio che ha inceppato il Napoli. E sbuffa ...

Le pagelle del Napoli: certezza Lukaku, Rrahmani sempre in campo

Lo riporta ansa.it: SIMEONE 5,5: poco spazio è stato riservato all'argentino anche a causa della ingombrante presenza di Lukaku. Conte lo ha utilizzato soltanto in rare circostanze e nei minuti finali delle partite per ...