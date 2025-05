Napoli sogna in grande | doppio annuncio UFFICIALE Inter e Juventus avvisate

Napoli sogna in grande! Con il rinnovo di Antonio Conte e un annuncio di mercato shock, gli azzurri non solo blindano il loro mister, ma alzano anche il livello della Serie A. Mentre Inter e Juventus trepidano, De Laurentiis sembra avere in serbo colpi da maestro. Questo è solo l’inizio di una stagione che promette grandi emozioni e sfide senza precedenti. I tifosi possono già sognare in grande!

Una buonanotte dolcissima per i tifosi azzurri: Antonio Conte resta al Napoli e De Laurentiis lancia un annuncio di mercato clamoroso per la Serie A In un colpo solo, il Napoli dà due schiaffoni alle avversarie di tutta la Serie A e alza l’asticella. Il primo, arriva a orario di cena, dopo l’incontro pomeridiano tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. I due si sono visti in città , lontano da occhi indiscreti, per confermare il matrimonio. De Laurentiis e Conte alla vittoria dello Scudetto (LaPresse) Calciomercato.it Il mister si è convinto dopo 48 ore dal meeting di Roma. Serviva un faccia a faccia per ritrovare gli stimoli giusti e soprattutto chiarire le visioni societarie. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli sogna in grande: doppio annuncio UFFICIALE, Inter e Juventus avvisate

L’annuncio di Peppe Di Napoli: “La Tac è completamente pulita, sono guarito”

Peppe Di Napoli, il famoso pescivendolo diventato una star dei social, ha condiviso un annuncio di gioia con i suoi follower: "La TAC è completamente pulita, sono guarito!" Attraverso un emozionante reel, Peppe invita tutti a non mollare e a combattere sempre.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sogna Grande Doppio Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli sogna in grande: doppio annuncio UFFICIALE, Inter e Juventus avvisate; Napoli sogno scudetto, la città sospesa: 1800 agenti per blindare la festa; Il Napoli sogna David e... Conte. Milan, Allegri ritorna il preferito; Trionfo Napoli, quarto scudetto della storia: Conte celebrato, che festa al Maradona e in città !. 🔗Ne parlano su altre fonti

Napoli sogna in grande: doppio annuncio UFFICIALE, Inter e Juventus avvisate

Come scrive calciomercato.it: Alla cena tra De Laurentiis e Antonio Conte arriva l'annuncio tanto atteso dai tifosi del Napoli, poi il mister lancia la sfida a Juve e Inter ...

Il Napoli sogna un doppio colpaccio dalla Premier: con De Bruyne anche Nunez

Riporta tuttomercatoweb.com: Mentre la squadra del Napoli e il suo allenatore Antonio Conte ... estate e nelle scorse ore sono emersi un paio di profili di grande richiamo internazionale, entrambi dalla Premier League.

Scambio Napoli-Juve: il doppio accordo che fa felice Conte

Segnala ilpallonaro.com: Il Napoli può finalmente tirare un sospiro di sollievo e godersi la meritata gloria: lo scudetto è tornato in città. Il quarto titolo della storia partenopea ha riportato entusiasmo, orgoglio e passio ...