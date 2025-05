Napoli sogna | Conte rimane Allegri al Milan

Il Napoli sogna in grande: Antonio Conte resta sulla panchina, pronto a guidare la squadra verso nuovi traguardi. Nel frattempo, il Milan non sta a guardare e abbraccia Max Allegri, un colpo che accende il campionato! La battaglia tra le big della Serie A si fa sempre più avvincente. Chi avrà la meglio nel duello tra strategie e talenti? Non perdere di vista questa corsa: ogni partita potrebbe regalare sorprese mozzafiato!

Napoli sogna: Antonio Conte rimane. E il Milan piazza il primo colpo e si presenta al gran ballo degli allenatori tenendosi sottobraccio a Max Allegri. L’annuncio della permanenza in riva al golfo scudettato di mister Conte è arrivato da Aurelio de Laurentiis che ha twittato tutto il suo entusiasmo: “Avanti tutta, più forti di prima”, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Napoli sogna: Conte rimane, Allegri al Milan

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

