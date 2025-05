Napoli scatenato non solo De Bruyne | Lookman è il prescelto

Il Napoli non si ferma e punta su Lookman, un colpo che potrebbe rivelarsi decisivo per mantenere alta la competitività in Serie A. Con l’ambizione di replicare il successo della scorsa stagione, la squadra azzurra si prepara a un mercato scoppiettante. L’arrivo di talenti come Lookman non solo rinforza le fila, ma rappresenta anche un chiaro segnale: il club partenopeo è pronto a scrivere una nuova, emozionante pagina della sua storia.

Il Napoli, oltre a De Bruyne, punta fortemente su Lookman dell’Atalanta. Il Napoli è deciso nel continuare a ruggire anche nella prossima stagione. Confermarsi, si sa, è alquanto complicato: Antonio Conte però ha deciso di restare sulla panchina azzurra anche per questa motivazione. Ora però al tecnico va costruita una squadra di tutto rispetto e, soprattutto, adatta per essere competitiva su più fronti. L’idea del Napoli è sicuramente quella di compiere un dignitoso cammino anche in Champions League, dopo l’annata attuale che non ha visto la ‘ coppa dalle grandi orecchie ‘ disputarsi al ‘ Maradona ‘. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli scatenato, non solo De Bruyne: Lookman è il prescelto

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Scatenato De Bruyne Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Napoli scatenato, non solo De Bruyne: la nuova lista di mercato (con l’aiuto di Kvara…); Napoli scatenato sul mercato: De Bruyne e altri obiettivi per rinforzare la rosa; Napoli scatenato, non solo De Bruyne: la nuova lista di mercato (con l’aiuto di Kvara…); GAZZETTA - MANNA SCATENATO: DE BRUYNE E DAVID IN CHIUSURA. E PER L'ATTACCO PIACE HOJLUND. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Napoli, non solo De Bruyne: Manna tenta un altro colpo dal City". Il DS è scatenato

Segnala areanapoli.it: Il Napoli, secondo quanto riporta il giornalista Cristiano Abbruzzese, avrebbe individuato un altro colpo dal Manchester City.

Napoli, Manna scatenato: dopo De Bruyne vicini David e Zhegrova

forzazzurri.net scrive: ForzAzzurri.net - Napoli, Manna scatenato: dopo De Bruyne vicini David e Zhegrova Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e il direttore sportivo Giovanni ...

Napoli scatenato, non solo De Bruyne: la nuova lista di mercato (con l’aiuto di Kvara…)

Riporta msn.com: NAPOLI - C’è una squadra da rinforzare. Una squadra che dovrà affrontare almeno otto partite in più rispetto alla stagione appena conclusa, e che spera di farlo su tutti i fronti, senza mollare un cen ...