Napoli rivoluzione sul mercato | sei acquisti top per Conte

Il Napoli sta scrivendo una nuova pagina della sua storia calcistica con una campagna acquisti che promette scintille! Con sei colpi da maestro in arrivo, Antonio Conte avrà a disposizione un team ancor più competitivo per affrontare la stagione 2025-2026. In un calcio in cui la qualità fa la differenza, Napoli punta dritto al vertice. Rimanete sintonizzati: la rivoluzione azzurra è solo all'inizio!

Il Napoli si prepara a una campagna acquisti ambiziosa in vista della stagione 2025-2026, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. La dirigenza azzurra è pronta a mettere a segno sei colpi di alto livello per alzare la competitività della squadra in tutte le competizioni Uno dei nomi più caldi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, Conte resta un altro anno: in arrivo tre acquisti in due giorni, i nomi

Antonio Conte è destinato a proseguire la sua avventura sulla panchina del Napoli anche per la stagione 2025/26.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Rivoluzione Mercato Sei Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Conte resta al Napoli! Prolungato il contratto di un anno con aumento; 'QUELLI CHE...' - Mattei: Lazio, i meriti di Baroni nel ridimensionamento.; Allegri, sterzata Milan! La possibile rivoluzione nel mercato allenatori; Ehi McTominay, hai uno scudetto in tasca o sei contento di vederci?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Napoli, rivoluzione sul mercato: sei acquisti top per Conte

Da dailynews24.it: Il Napoli si prepara a una campagna acquisti ambiziosa in vista della stagione 2025-2026, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rosa a ...

Conte, il Napoli ci crede. Mercato da 150 milioni, De Laurentiis aspetta il sì

Lo riporta gazzetta.it: La proposta di De Laurentiis pare più chiara di quella della Juve, considerati anche gli investimenti messi a disposizione per rinforzare la squadra. E pure la famiglia spinge ...

Mercato Napoli, sei nomi in lista per l'attacco: rispunta Garnacho

Secondo msn.com: Il Napoli cerca almeno un esterno offensivo, una punta da affiancare a Romelu Lukaku ed un possibile erede di Giovanni Simeone come vice del centravanti belga. Diversi i nomi passati al vaglio della s ...