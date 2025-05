Napoli pressing su Frattesi | c’è una data in cui può sbloccarsi la trattativa

Il Napoli non si ferma e punta dritto su Davide Frattesi, un nome che accende l’entusiasmo dei tifosi. Dopo l’annuncio imminente di Kevin De Bruyne, il club partenopeo è pronto a centrare un altro obiettivo ambizioso. La trattativa per Frattesi potrebbe sbloccarsi in tempi brevi, segnando l'inizio di una nuova era. Quale sarà il futuro della squadra campione d'Italia? L’aspettativa cresce e i sogni di gloria si fanno più concreti!

Il Napoli prepara un altro grande colpo dopo Kevin De Bruyne: Frattesi è molto più di una semplice suggestione, ma c'è da aspettare Il Napoli lavorare giorno e notte per farsi trovare pronto durante la prossima sessione di mercato post quarto scudetto. Kevin De Bruyne a breve sarà ufficializzato come il primo grande colpo della campagna acquisti estiva. Mister Antonio Conte, però, non si accontenterà del fuoriclasse belga, così come non lo faranno il presidente Aurelio De Laurentiis ed il d.s. Giovanni Manna. Proprio l'ex braccio destro di Giuntoli alla Juventus osserva attentamente la situazione in Serie A, dove militano diversi calciatori che stuzzicano l'interesse dei Campioni D'Italia.

Napoli su Frattesi: c’è però tanta concorrenza

Il Napoli è attivamente alla ricerca di nuovi rinforzi per la squadra, con Giovanni Manna, ds del club, che punta a potenziare vari reparti.

