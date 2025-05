Napoli non solo David | doppio colpo super dalla Francia Investimento da più di 50 milioni

Il Napoli non si ferma: dopo il quasi ufficiale arrivo di Kevin De Bruyne, ecco un doppio colpo da oltre 50 milioni dalla Ligue 1! Con la vittoria del quarto scudetto ancora fresca, gli azzurri puntano a rinforzare ulteriormente la squadra. Questo investimento ambizioso non solo dimostra l'intento di rimanere competitivi in Serie A, ma anche di affacciarsi con forza sul palcoscenico europeo. Rimanete sintonizzati per scoprire i nuovi protagonisti!

Il Napoli prepara un altro grande doppio colpo, dopo quello quasi ufficiale di Kevin De Bruyne: si tratta di due top della Ligue 1 Il Napoli, dopo la vittoria del quarto scudetto, non smette di sognare. Kevin De Bruyne a breve sarà ufficializzato come il primo grande colpo di mercato degli azzurri. Mister Antonio Conte allenerà un vero fuoriclasse, che farà alzare il livello di tutti gli allenamenti. Il belga, inoltre, porterà con se tantissima esperienza internazionale. Il d.s. Giovanni Manna, però, sta lavorando per far sbarcare a Napoli tantissimi altri calciatori. Il prossimo anno i Campioni d'Italia dovranno essere protagonisti in quattro competizioni, come ricordato ieri sera dal patron Aurelio De Laurentiis.

Doppio colpo Napoli! Parti vicine, azzurri in chiusura sui due fronti

Il Napoli si prepara a un doppio colpo sul mercato, puntando a rinforzare la mediana per affrontare al meglio la prossima stagione.

