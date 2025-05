Napoli la situazione di Lobotka e Anguissa | cosa filtra sulle cessioni

Il Napoli si trova a un crocevia cruciale: con Lobotka e Anguissa sotto i riflettori dei top club europei, la dirigenza deve ponderare attentamente le cessioni. Mentre Conte prepara la squadra per una nuova era, il futuro dei due centrocampisti potrebbe influenzare la strategia azzurra. La domanda è: il Napoli sarà pronto a sacrificare talenti per costruire una rosa ancora più competitiva? Le prossime settimane saranno decisive!

Il Napoli deve valutare con grande attenzione il futuro di Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka, che sono richiestissimi all’estero Il Napoli ha iniziato a gettare le basi per iniziare al meglio prossima stagione. Il tema allenatore è stato definito, Antonio Conte sarà il condottiero degli azzurri almeno fino al giugno del 2026, poi si vedrà. Per i vertici partenopei, ora, non resta altro che concentrarsi appieno sul calciomercato. Il prossimo mercato degli azzurri si prospetta essere uno tra i più importanti d’Europa. La società ha quasi definito l’arrivo di Kevin De Bruyne, e nel mentre porta avanti i discorsi con i vari David, Lookman, Zhegrova, Frattesi e non solo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it