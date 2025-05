Napoli in piazza per diritto a salute in Campania | info psichiatriche a Prefetti dubbi inquietanti

Napoli si fa sentire: il Coordinamento per il diritto alla salute ha manifestato con forza, richiamando l’attenzione su un tema cruciale. In un momento in cui la salute mentale è più che mai sotto i riflettori, i cittadini avvertono che la crisi del sistema sanitario pubblico potrebbe colpire tutti noi. Non aspettare di essere in barella per alzare la voce! È tempo di agire per un futuro più sano e dignitoso.

Il Coordinamento per il diritto alla salute in Campania è tornato in piazza a Napoli, per la difesa del sistema sanitario pubblico. "Quando ci ritroveremo in ospedale su una barella per giorni e giorni – avvertono – sarà troppo tardi e non potremmo più lamentarci". Un corteo si è snodato per il Centro Storico, partendo da piazza del Gesù. Varie sigle a manifestare: tra gli altri, il Forum Diritti e Salute, Medicina Democratica, l'Unione sindacale di base, i Cobas. Tanti i temi, altrettante le criticità. Il diritto alla salute psico fisica, le bonifiche dei territori inquinati, la richiesta di un aumento della spesa per i servizi sociosanitari e ambientali.

