Napoli De Laurentiis pronto ad accontentare Antonio Conte | trattativa in corso per quel grande fuoriclasse!

Il Napoli si prepara a sorprendere i tifosi! Con Antonio Conte saldamente al timone, Aurelio De Laurentiis è pronto a investire in un fuoriclasse che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Questo movimento non è solo una strategia per rinforzare l'attacco, ma anche un chiaro segnale della volontà del club di competere ai massimi livelli. Rimanete sintonizzati, perché il mercato estivo promette emozioni forti!

Napoli, la permanenza di Antonio Conte prevede un grande regalo da parte di Aurelio De Laurentiis per l’attacco. Ecco la situazione attuale La conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha avuto un impatto immediato sul mercato, segnando un’accelerazione significativa nella pianificazione delle operazioni estive. Una conseguenza prevedibile, visto il peso specifico dell’allenatore pugliese . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, De Laurentiis pronto ad accontentare Antonio Conte: trattativa in corso per quel grande fuoriclasse!

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione

Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarà indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio.

Antonio Conte resta a Napoli: pronto a rinnovare fino al 2028

Lo riporta ilmattino.it: Terminato il vertice tra De Laurentiis, Conte, Chiavelli e Manna nella casa del tecnico a pochi metri da Piazza Amedeo. Il tecnico resta alla guida degli azzurri ed è pronto a ...

Conte resta, De Laurentiis rilancia: 200 milioni per il nuovo Napoli

Riporta stylo24.it: Il presidente De Laurentiis più che mai pronto ad assecondarne le richieste. Un patto di ferro per una campagna acquisti che si preannuncia super.

De Laurentiis ha promesso a Conte otto nuovi acquisti: già pronti i primi tre

Segnala msn.com: Conte resta al Napoli: intesa trovata, 200 milioni per il mercato e 8 colpi in arrivo. Nel weekend summit tra Ischia e Capri.