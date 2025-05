Napoli David a rischio? Conte preferirebbe Kean per insidiare Lukaku In arrivo la prima ufficialità

Il Napoli è in fermento: Antonio Conte potrebbe stravolgere le strategie di mercato. Mentre la trattativa per De Bruyne si chiude, l'attaccante David rischia di essere messo da parte. Conte ha in mente un piano audace, puntando su Kean per insidiare Lukaku. È un momento cruciale per il club partenopeo, che potrebbe dare vita a un attacco esplosivo. Riuscirà a sorprendere tutti? La suspense è alle stelle!

La permanenza di Antonio Conte al Napoli potrebbe portare a nuovi colpi di scena. Mentre per De Bruyne la trattativa è ormai alla conclusione, non si può dire lo stesso per l’attaccante David, il quale, a sorpresa, potrebbe anche essere accantonato per decisioni diverse dell’allenatore, il quale preferirebbe avere un altro calciatore per completare il . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA

Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

Cerca Video su questo argomento: Napoli David Rischio Conte Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Napoli, David si avvicina: un altro colpo per provare a convincere Conte; L'affare di Jonathan David con il Napoli è in pericolo a causa delle richieste di Conte che scuotono i piani di trasferimento.; Biasin: De Laurentiis non prenderebbe così male l'addio di Conte, specie in caso di scudetto; Napoli, Conte vacilla come fece Spalletti. Differenze e analogie dei due scudetti targati ADL. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli, David a rischio? Conte preferirebbe Kean per insidiare Lukaku. In arrivo la prima ufficialità

Segnala dailynews24.it: La permanenza di Antonio Conte al Napoli potrebbe portare a nuovi colpi di scena. Mentre per De Bruyne la trattativa è ormai alla conclusione, non si può ...

Napoli, il mercato secondo Conte: la lista da De Bruyne a Zhegrova. E Meret rinnova

Secondo corrieredellosport.it: Valutazioni in corso dopo l’intesa: in attacco ora David è in stand-by. Da Kean a Gyökeres, Frattesi e Lee: chi piace agli azzurri ...

SPORTITALIA - Napoli-David, affare in stand-by: Conte potrebbe chiedere un attaccante simile a Lukaku, seguiti Bonny e Lucca, la situazione

msn.com scrive: Il Milan sta per chiudere gli accordi con Massimiliano Allegri per quello che sarebbe un ritorno molto atteso, la svolta in panchina dopo lunghi inseguimenti e in ritardo rispetto alla normale program ...