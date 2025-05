Napoli Conte resta | "La visione collima" De Laurentiis | "Lo asseconderò in tutto"

Antonio Conte rimane al Napoli, un segnale forte in un calcio sempre più instabile. "La visione collima", afferma De Laurentiis, promettendo supporto totale. Questa scelta non solo consolida il progetto partenopeo, ma si inserisce in un trend di continuità che potrebbe rivoluzionare la stagione. In un'epoca di cambiamenti repentini, la stabilità è un valore raro e prezioso. Prepariamoci a emozioni forti!

La svolta definitiva dopo settimane di indiscrezioni sul possibile addio: Antonio Conte ha deciso di restare a Napoli e portare avanti il progetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

