Napoli Conte | Le visioni per il futuro collimano | giusto continuare insieme

Antonio Conte rinnova la sua fiducia nel Napoli fino al 2026, un segnale forte in un calcio che cerca stabilità. Le sue visioni ambiziose si allineano con le aspettative di una città che sogna grandi traguardi. Continuare insieme è il primo passo verso la costruzione di una squadra vincente. In un'epoca in cui i cambiamenti sono all'ordine del giorno, la continuità può davvero fare la differenza. La passione napoletana è pronta a esplodere!

Antonio Conte, allenatore del Napoli, resta alla guida della squadra azzurra anche per la stagione 2025-2026: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli, Conte: “Le visioni per il futuro collimano: giusto continuare insieme”

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Conte Visioni Futuro Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Futuro Conte a Napoli, De Laurentiis: «Avanti tutta, più forti di prima». Antonio: «Era giusto rivedersi»; Conte saluta il Napoli, c'è la Juventus. Ma ammette: «Molto difficile staccarsi da qui». De Laurentiis su Allegri: cosa è successo nell'incontro a Ischia; Napoli festeggia il quarto Scudetto, ma il futuro di Conte resta incerto; Napoli, Conte: “Le visioni per il futuro collimano: giusto continuare insieme”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pagina 1 | Conte: “Qui a Napoli c’è una visione comune”. De Laurentiis: “Asseconderò Antonio in tutto”

Da corrieredellosport.it: Le parole del tecnico azzurro dopo l'annuncio della sua permanenza: "C'è la stessa visione e la voglia di costruire basi solide". Manna su De Bruyne: "Siamo vicini" ...

Conte: “Qui a Napoli c’è una visione comune”. De Laurentiis: “Asseconderò Antonio in tutto”

Riporta corrieredellosport.it: Le parole del tecnico azzurro dopo l'annuncio della sua permanenza: "C'è la stessa visione e la voglia di costruire basi solide". Manna su De Bruyne: "Siamo vicini" ...

Conte, il pensiero Juve e il dietrofront Napoli: “Si continua insieme perché…”

Segnala tuttosport.com: Il tecnico decide di rimanere sulla panchina degli azzurri: l'accordo e le promesse di mercato di De Laurentiis ...