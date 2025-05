Napoli attende De Bruyne ma è ufficiale il primo colpo del Conte bis

Napoli è in fermento: dopo la conquista dello Scudetto, l'entusiasmo esplode con la conferma di Conte e il primo colpo di mercato. L'attesa per De Bruyne si fa palpabile e segna un cambio di passo per il club partenopeo, pronto a scrivere una nuova pagina nella sua storia. Manna ha lasciato intendere che l'affare è a un passo. Riuscirà De Laurentiis a regalare ai tifosi un sogno? La stagione 2025-26 si preannuncia elettrizz

Entusiasmo in città per lo Scudetto e per l’annuncio sulla permanenza di Conte sulla panchina del Napoli: annunciato il primo colpo della stagione 2025-26, attesa per altri due annunci Cresce l’attesa per Kevin De Bruyne. Giovanni Manna è stato chiarissimo alla cena informale assieme a Conte e De Laurentiis: “Siamo abbastanza vicini”. L’accordo con il belga è stato praticamente raggiunto. Biennale da 6 milioni di euro, più l’opzione per il terzo anno. Il primo colpo di Antonio Conte bis al Napoli (LaPresse) Calciomercato.it Serve solo l’annuncio ufficiale. Un annuncio che potrebbe arrivare presto o magari dopo gli impegni con la Nazionale: il Belgio deve giocare le qualificazioni dei Mondiali contro Macedonia e Galles e Kevin è stato regolarmente convocato da Rudi Garcia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli attende De Bruyne, ma è ufficiale il primo colpo del Conte bis

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Attende De Bruyne Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Napoli, accordo di massima con De Bruyne: contratto pronto, cosa manca per chiudere. E la Juventus si è informata; Calciomercato Napoli, De Bruyne apre alla trattativa con gli azzurri: le ultime notizie; MERCATO - Napoli, accordo di massima con De Bruyne: si attende l'ok per chiudere, ecco tutti i dettagli; Dal Belgio: De Bruyne-Napoli, accordo trovato il 12 maggio. Attende solo di volare a Capodichino. 🔗Cosa riportano altre fonti

De Bruyne al Napoli, l’ufficialità può arrivare a breve. Manna: “Siamo vicini”

Da msn.com: 30 Maggio 2025 - 12:00 Dopo la conferma di Antonio Conte, si attende l’ufficialità del trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli: il DS Manna fa intendere che ormai è fatta. Francesco Pipitone Kevin ...

De Bruyne al Napoli, affare da limare: si attende solo l’annuncio ufficiale

informazione.it scrive: In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità sul possibile arrivo di Kevin De Bruyne. Il Napoli è da una settimana campione d’Italia. Venerdì scorso, battendo il Cagliari con i gol ...

Napoli: De Bruyne vicino, Manna lavora su altri due colpi

Si legge su ilcorrieredelpallone.it: Il Napoli ha finalmente acceso i motori per la stagione 2025/26. Dopo settimane di incertezza, Aurelio De Laurentiis ha sciolto ogni dubbio: Antonio Conte ...