Napoli assalto all’Atalanta | non solo Lookman tra i grandi obiettivi dell’estate

Il Napoli non si ferma dopo la conquista dello scudetto e punta a un mercato estivo da protagonista! Oltre a Lookman, i nomi che circolano, come De Bruyne e David, fanno sognare i tifosi. La strategia di Manna mira a costruire una rosa stellare, capace di brillare anche in Europa. Chi saranno i nuovi campioni che indosseranno l'azzurro? L'attesa è palpabile e le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo!

Il Napoli continua a lavorare al rafforzamento della rosa, ed il d.s. Manna ha messo nel mirino l’Atalanta: si punta Lookman e non solo Il Napoli, dopo lo scudetto, continua a far sognare i tifosi. I profili che nelle ultime ore vengono accostati all’ambiente azzurro sono tutti da capogiro: De Bruyne, David, Zhegrova . la lista è molto lunga. Si guarda in Europa, dunque, ma anche e soprattutto in Italia. Il d.s. Giovanni Manna sta lavorando per strappare il sì di alcuni top player di Serie A. Andrebbero a rinforzare una rosa che il prossimo anno dovrà giocare in Campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, assalto all’Atalanta: non solo Lookman tra i grandi obiettivi dell’estate

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta

Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

Calciomercato Napoli, non solo De Bruyne: pronto l'assalto a Lookman

Scrive ilmattino.it: Un tentativo per Lookman verrà fatto. Anche se l'Atalanta chiede almeno 50 milioni. Ma Manna ha 200 milioni da spendere per rendere il Napoli competitivo anche in Champions. Da ...

Lookman, addio all'Atalanta: il Napoli non molla, lo vuole per sostituire Kvara

Come scrive areanapoli.it: Ademola Lookman è finito nel mirino di diverse squadre, visto che dirà addio all'Atalanta: il Napoli lo vuole per sostituire Kvaratskhelia.

TMW - Napoli, nel mirino Lookman per il dopo Kvara

Lo riporta napolimagazine.com: L'Atalanta non ha bisogno di cedere, anzi, può rilanciarsi e comprare. Però quasi certamente ci sarà una cessione eccellente, del giocatore più rappresentativo all'estero dopo la tripletta in finale d ...