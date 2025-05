Napoli arrestato imprenditore latitante | tradito da un controllo medico

Un imprenditore campano, ricercato da settimane, è stato arrestato a Genova grazie a un controllo medico. Questo caso riaccende l'attenzione sul fenomeno dei latitanti in Italia, dove la Polizia intensifica il progetto Wanted per garantire giustizia. La sua cattura dimostra come anche le routine quotidiane possano trasformarsi in strumenti di giustizia. Un promemoria che nessuno è al di sopra della legge!

(LaPresse) La Polizia di Stato di Genova unitamente a quella di Napoli, nell’ambito del progetto Wanted, promosso dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e finalizzato alla cattura dei latitanti di spessore rilevante, ha arrestato un imprenditore campano, “importante latitante, il quale da circa due mesi, si era sottratto all’esecuzione del provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti”. Lo si legge in una nota. L’indagine svolta dai poliziotti della squadra mobile, diretta dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, è stata avviata a seguito della condanna definitiva a 7 anni di reclusione per svariati reati, inerenti per lo più l’illecito smaltimento di rifiuti ed alcuni aggravati dal metodo mafioso, commessi in esecuzione di lavori di ripristino a seguito della mareggiata di Rapallo del 2018. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, arrestato imprenditore latitante: tradito da un controllo medico

In garage gli trovano 2,5 chili di droga tra hashish e marijuana: 31enne arrestato a Napoli

Un 31enne è stato arrestato a Napoli dopo che la Polizia di Stato ha scoperto 25 chili di droga, tra hashish e marijuana, nel suo garage.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Arrestato Imprenditore Latitante Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'imprenditore latitante incastrato da una visita medica: ogni settimana cambiava telefono e schede; Arrestato imprenditore campano latitante; Operazione polizia Genova e Napoli, arrestato un latitante; Noto imprenditore latitante arrestato in una clinica di Pompei. 🔗Cosa riportano altre fonti

Va a una visita medica in clinica, ma è latitante: imprenditore arrestato a Pompei

fanpage.it scrive: L'uomo, due mesi fa, si era sottratto all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare: deve scontare 7 anni per illeciti sullo smaltimento di rifiuti ...

Operazione polizia Genova e Napoli, arrestato un latitante

Come scrive msn.com: La Polizia di Genova, unitamente a quella di Napoli, ha arrestato - nell'ambito del progetto Wanted promosso dal Servizio Centrale Operativo della Polizia e finalizzato alla cattura dei latitanti - un ...

Arrestato imprenditore campano latitante

Secondo iltempo.it: ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Genova e Napoli ha arrestato un imprenditore campano, importante latitante, il quale da circa due ...