Napoli anche Kean resta un obiettivo | il caos Fiorentina può favorire gli azzurri

Il Napoli punta forte su Moise Kean, un obiettivo che potrebbe concretizzarsi grazie al caos in casa Fiorentina. Con l'addio imminente di Palladino, gli azzurri potrebbero approfittare della situazione per rinforzare la loro rosa sotto la guida di Conte. In un calcio sempre più frenetico, le opportunità possono nascere anche dai momenti di crisi degli avversari. Riuscirà il Napoli a chiudere il colpo? La sfida è aperta!

L'attaccante italiano rimane uno degli obiettivi in casa azzurra e il caos nella Viola potrebbe favorire il suo approdo sotto la guida di Antonio Conte Giorni concitati in casa Fiorentina, con le quasi ufficiali dimissioni di Raffaele Palladino come allenatore. Un clima opposto a quello che si respira a Napoli, dove il presidente De Laurentiis ha confermato Antonio Conte alla guida del club anche per la prossima stagione. Da una parte una tifoseria infuriata per le ultime vicende, dall'altra una in festa da quasi una settimana e che vive il suo momento di massimo splendore. Mai il Napoli era stato così forte come società.

Fiorentina-Roma semifinale scudetto Primavera, caos negli spogliatoi tra Zaniolo e i romanisti

Firenze, 26 maggio 2025 – Dopo la sconfitta per 2-1 della Roma Primavera contro la Fiorentina nella semifinale dello scudetto, gli spogliatoi sono stati teatro di tensioni tra Nicolò Zaniolo e i giovani romanisti.

