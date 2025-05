Nani si butta in politica | dall’ala sinistra alla… sinistra nel suo paese! Si candida con il partito comunista portoghese

Nani, il celebre ex calciatore di Manchester United e Lazio, sorprende tutti candidandosi con il partito comunista portoghese! A poco più di un anno dal ritiro, l'ex campione non si ferma e decide di scendere in campo, ma questa volta nella politica. Un segnale forte in un periodo in cui molti sportivi scelgono di impegnarsi per cause sociali. La sua storia potrebbe ispirare altri atleti a seguire la stessa strada. Che ne pensate?

Nani, ex di Manchester United e Lazio, un anno dopo il ritiro ha deciso di entrare in politica: candidato al partito comunista portoghese L’ex stella del Manchester United, Nani, ha annunciato il suo ingresso in politica, schierandosi con la sinistra portoghese a poco più di un anno dal ritiro dal calcio. Dopo aver appeso gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nani si butta in politica: dall’ala sinistra alla… sinistra nel suo paese! Si candida con il partito comunista portoghese

