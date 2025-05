Naf nose art festival | arte scienza ed enogastronomia da Scacciadiavoli

Scopri l’innovativo Nose Art Festival, un evento unico che unisce arte, scienza ed enogastronomia nel cuore dell’Umbria! Scacciadiavoli, celebre cantina storica, ospiterà il festival il 21 e 22 giugno 2025, offrendo un’esperienza immersiva per tutti i sensi. Un’occasione imperdibile per esplorare il legame tra cultura e vino, mentre il mondo si orienta sempre più verso eventi che celebrano la sinergia tra tradizione e innovazione. Non perdere l’op

Scacciadiavoli - storica azienda vitivinicola nel Comune di Montefalco in Umbria, guidata dalla famiglia Pambuffetti da quattro generazioni, presenta la prima edizione del Nose Art Festival - NAF – in programma sabato 21 e domenica 22 giugno 2025. NAF nasce dall’esigenza di stimolare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Naf, nose art festival: arte, scienza ed enogastronomia da Scacciadiavoli

In Umbria la prima edizione di un festival tra arte, scienza ed enogastronomia. In un’azienda vinicola

Scrive artribune.com: Nasce così la prima edizione di Nose Art Festival, in programma da sabato 21 a domenica 22 giugno 2025. Da un’idea di Liù Panbuffetti, la rassegna pone al centro il senso dell’olfatto come ...