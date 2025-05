Nadia Mayer di Casa a prima vista | Quando sono diventata madre ho rinunciato al lavoro | volevo i miei figli avessero quello che non ho avuto io Mio padre era un despota per un po' ho vissuto in collegio

Nadia Mayer, l'agente immobiliare di "Casa a prima vista", si apre in un racconto intimo e sincero. La sua scelta di mettere da parte il lavoro per dedicarsi ai figli nasce da un desiderio profondo: dare loro un'infanzia serena, lontana dalle esperienze difficili del suo passato. In un'epoca in cui il bilanciamento tra carriera e vita familiare è sempre più centrale, la sua storia invita a riflettere su cosa significhi veramente "casa".

L’agente immobiliare del programma di Real Time si racconta a cuore aperto: dall’infanzia segnata da mancanze alla scelta radicale di mettere la famiglia al primo posto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nadia Mayer di Casa a prima vista: «Quando sono diventata madre ho rinunciato al lavoro: volevo i miei figli avessero quello che non ho avuto io. Mio padre era un despota, per un po' ho vissuto in collegio»

Cerca Video su questo argomento: Nadia Mayer Casa Prima Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Festival della tv: Casa a prima vista > Cultura & Cinema in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Folla a Dogliani per i big della tv, oggi il gran finale; Ancora due giorni di grandi ospiti al Festival della Tv; Festival della TV di Dogliani: Enrico Mentana e Diego Bianchi tra i super ospiti della giornata conclusiva. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nadia Mayer di Casa a Prima Vista, l'abitazione da sogno: gli inserti dorati, l'oasi di relax in giardino, il camino con orologio antico

Come scrive msn.com: Nadia Mayer è una delle protagoniste del programma Casa a Prima Vista di Real Time, dove, insieme a Blasco Pulieri e Corrado Sassu, aiuta gli aspiranti acquirenti a trovare la casa ideale a Roma.

Chi è Nadia Mayer, l’agente immobiliare di Casa a Prima Vista

Come scrive fanpage.it: Nadia Mayer è una delle agenti immobiliari romane del programma Casa a Prima Vista, insieme a Blasco Pulieri e Corrado Sassu. Nata a Trento, 60 anni, ha un passato da modella ed è mamma di ...

Nadia Mayer di Casa a Prima Vista, l'abitazione da sogno: gli inserti dorati, l'oasi di relax in giardino, il camino con orologio antico

Come scrive leggo.it: La casa di Nadia Mayer riflette la sua attenzione per i dettagli e la funzionalità, qualità imprescindibili per un’agente immobiliare. L’abitazione si trova a Roma, dove ha costruito il suo ...