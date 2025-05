Nadia Di Diodato chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri di Uomini e Donne | età lavoro dove vive

Nadia Di Diodato, corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, è originaria di Intermesoli, ma ora vive a Roma, dove frequenta l’Università La Sapienza. Con la passione per il giornalismo nel cuore, rappresenta una nuova generazione di aspiranti professionisti che si fanno notare anche in TV. La sua storia mette in luce come i sogni possano intrecciarsi con l’amore: chi conquisterà il tronista? Scoprilo!

Originaria di Intermesoli, in provincia di Teramo, attualmente vive a Roma, è iscritta all'Università La Sapienza e sogna di diventare giornalista Nadia Di Diodato è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, arrivata alla fine del percorso del tronista con la "rivale" Cris.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato sul trono a settembre 2025?

Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, ha catturato l'attenzione del pubblico di Uomini e Donne.

Nadia Di Diodato, chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri

