Nada Cella il fermacarte sparito potrebbe essere la presunta arma del delitto

Il mistero dell'omicidio di Nada Cella, un cold case che ha affascinato l'Italia per quasi tre decenni, torna prepotentemente alla ribalta. Oggi, un fermacarte potrebbe rivelarsi la chiave di volta per risolvere un crimine che ha segnato un’intera generazione. In un'epoca in cui la giustizia sembra a volte sfuggente, il processo in corso a Genova riaccende speranze e interrogativi sul valore della verità . Una storia che attira l’attenzione

Prosegue a Genova il processo per l’omicidio di Nada Cella, la ragazza di 25 anni uccisa il 6 maggio 1996 nello studio di un commercialista a Chiavari. Un cold case irrisolto per quasi trent’anni, riaperto improvvisamente nel 2021, che oggi vede imputata Annalucia Cecere con l’accusa di omicidio. A processo anche Marco Soracco, datore di lavoro della vittima, chiamato a rispondere di favoreggiamento e false dichiarazioni agli inquirenti. Leggi anche: Nada Cella, è shock in aula: “Ecco come l’hanno uccisa”, le foto agghiaccianti Durante l’ultima udienza, sono stati ascoltati come testimoni dell’accusa il medico legale Francesco Ventura, la dirigente della Polizia scientifica di Roma Daniela Scimmi, e il perito informatico Mattia Epifani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nada Cella, il fermacarte sparito potrebbe essere la presunta arma del delitto

Processo Nada Cella, nuova udienza: “Colpita con due oggetti, chi la uccise si accanì mentre era a terra”

Oggi, 22 maggio, si è tenuta una nuova udienza nel processo per l'omicidio di Nada Cella, trovata morta nel 1996 nell'ufficio del commercialista Marco Soracco.

