Myrta Merlino Lascia Pomeriggio Cinque | Scoppia la Rivoluzione in Mediaset!

La notizia dell'addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque segna un vero e proprio terremoto in casa Mediaset. Con il futuro del programma in bilico, si aprono le porte a nuove figure che potrebbero rivoluzionare il daytime di Canale 5. Chi avrà il coraggio di raccogliere questa sfida? Un cambio di conduzione potrebbe dare una marcia in più alla rete, in un momento in cui la competizione è più agguerrita che mai!

Il futuro di Pomeriggio Cinque è incerto dopo l’addio di Myrta Merlino. Scopri le ultime indiscrezioni e chi potrebbe prendere il suo posto nel programma di Canale 5! Chi prenderĂ il timone di “Pomeriggio Cinque” dopo l’addio di Myrta Merlino? La sua ultima puntata è prevista per venerdì 6 giugno 2025, segnando la fine di un’esperienza durata due anni. Durante l’estate, dal 9 giugno, sarĂ Alessandra Viero a condurre la versione estiva del programma, “Pomeriggio 5 News”. Secondo le indiscrezioni, la giornalista potrebbe approdare su Rete 4 con un nuovo programma, forse un talk settimanale in prima serata. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Myrta Merlino Lascia Pomeriggio Cinque: Scoppia la Rivoluzione in Mediaset!

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi”

Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

Myrta Merlino lascia "Pomeriggio 5": il 6 giugno l'ultima puntata. Futuro su Rete 4? Ecco chi potrebbe sostituirla

Come scrive msn.com: Si concluderà ufficialmente venerdì 6 giugno l’esperienza di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5. Dopo due stagioni ...

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 dopo due anni: l’indiscrezione di Dagospia

Segnala fanpage.it: Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque dopo due anni. Mediaset cerca il sostituto anche tra i big di La7, ma tutti hanno risposto "no, grazie" ...

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: u futuru in quistione

Lo riporta notizie.it: Le voci circolavano da tempo, ma ora è ufficiale: Myrta Merlino condurrà la sua ultima puntata di Pomeriggio 5 il 6 giugno. La giornalista, che ha preso le redini del programma due anni fa, ha deciso ...