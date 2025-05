Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque | l’ultima puntata il 6 giugno

Myrta Merlino dice addio a "Pomeriggio Cinque" dopo due anni intensi. La sua ultima puntata, in onda il 6 giugno, segna la fine di un'era e l'inizio di un nuovo capitolo su Rete 4, dove potrebbe condurre un talk settimanale. Questo cambiamento riflette una tendenza crescente nel panorama televisivo: i volti noti si reinventano per attrarre un pubblico sempre più esigente. Non perdere l'occasione di scoprire cosa riserva il futuro alla Mer

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque. La sua ultima puntata andrà in onda venerdì 6 giugno, chiudendo un’esperienza durata due anni. Lo riferisce Dagospia, secondo cui la giornalista sarebbe pronta a trasferirsi su Rete 4, dove potrebbe condurre un talk settimanale in prima serata a partire dall’autunno. Il programma pomeridiano di Canale 5, nato dopo l’addio di Barbara D’Urso, non ha mai davvero decollato. Gli ascolti sono stati discreti, ma non abbastanza da convincere i vertici Mediaset a confermare Merlino per un’altra stagione. A pesare sulla decisione, come riportava Dagospia tempo fa, ci sarebbero anche dei motivi personali della conduttrice, insofferente per lo stress e il tempo eccessivo da dedicare al programma. 🔗 Leggi su Lettera43.it