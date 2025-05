Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 | la sostituta da giugno in autunno ipotesi Brindisi

Myrta Merlino saluta Pomeriggio 5, lasciando un'eredità di emozioni e dibattiti accesi. La giornalista non si fermerà, però: pronta a prendere il timone di Rete 4, abbraccia nuove sfide. Intanto, Alessandra Viero guiderà Pomeriggio 5 News, continuando a tenere viva l'attenzione del pubblico. È un momento di cambiamento significativo nel panorama televisivo italiano, che segna una transizione verso un'informazione sempre più dinamica e

Myrta Merlino chiuderà la stagione di Pomeriggio 5 venerdì 6 giugno, e sarà anche la sua ultima conduzione del programma. La giornalista, infatti, non tornerà a settembre, ma resterà comunque in Mediaset, dove per lei si apriranno le porte di Rete 4. Alessandra Viero sarà alla guida di Pomeriggio 5 News in estate. A sostituirla nella versione estiva del talk pomeridiano sarà Alessandra Viero, volto noto di Quarto Grado, che condurrà Pomeriggio 5 News a partire da lunedì 9 giugno. In passato la versione estiva è stata affidata a Simona Branchetti e Dario Maltese. Alessandra Viero Resta invece ancora top secret il nome del conduttore o della conduttrice per la prossima stagione autunnale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: la sostituta da giugno, in autunno ipotesi Brindisi

Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

