Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 dopo due anni | l’indiscrezione di Dagospia

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio Cinque dopo due anni di conduzione, un cambiamento che riflette le sfide attuali del panorama televisivo. Mediaset è in cerca di nuovi talenti, ma i big di La7 declinano l'offerta. In un momento in cui il pubblico cerca freschezza e innovazione, chi potrà riempire questo vuoto? La curiosità cresce: una nuova era per il daytime televisivo è alle porte?

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque dopo due anni. Mediaset cerca il sostituto anche tra i big di La7, ma tutti hanno risposto "no, grazie". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 dopo due anni: l’indiscrezione di Dagospia

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi”

Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

Cerca Video su questo argomento: Myrta Merlino Lascia Pomeriggio Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

“Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio 5”: spunta il nome bomba del conduttore; Chiara Ferragni contro l'inviato di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino: Anche meno; Myrta Merlino, smascherata la sua grande contraddizione: cosa ha fatto con Al Bano a Pomeriggio 5; Scintille tra Chiara Ferragni e l’inviato di Pomeriggio 5, Myrta Merlino: “Modi orrendi, mani…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 dopo due anni: l’indiscrezione di Dagospia

Lo riporta fanpage.it: Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque dopo due anni. Mediaset cerca il sostituto anche tra i big di La7, ma tutti hanno risposto "no, grazie" ...

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque: l’ultima puntata il 6 giugno

Riporta msn.com: Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque. La sua ultima puntata andrà in onda venerdì 6 giugno, chiudendo un’esperienza durata due anni. Lo riferisce Dagospia, secondo cui la giornalista sarebbe pronta ...

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5 arriva la sua sostituta

Segnala ultimenotizieflash.com: Ultimi giorni per Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5 e non solo per questa edizione. Sembra proprio che la conduttrice lascerà il programma di Canale 5 per dedicarsi a una nuova avventura in prim ...