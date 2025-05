Myrta Merlino lascia Canale 5 verso Rete 4?

Myrta Merlino cambia rotta: dopo due anni a "Pomeriggio 5", si prepara a brillare su Rete 4 con un nuovo programma in prima serata. Questo spostamento non è solo una questione di rete, ma riflette la crescente attenzione verso contenuti di qualità nella televisione italiana. Un'inversione di tendenza che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel panorama mediatico, dove le figure forti stanno conquistando sempre più spazio. Curiosi di scoprire cosa ci riserverà?

(Adnkronos) – Addio a Canale 5 per Myrta Merlino che – a quanto si apprende – lascia, dopo due anni, 'Pomeriggio 5'. Secondo indiscrezioni, la giornalista, conduttrice e autrice televisiva potrebbe traslocare verso Rete 4, per un suo programma in prima serata, al via da settembre. La giornalista nel 2023 aveva lasciato La7 dopo 14 anni.

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi”

Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

