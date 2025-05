Myrta Merlino L’Addio A Pomeriggio Cinque | Chi Sono I Possibili Sostituti!

Myrta Merlino pronta a salutare Pomeriggio Cinque: un cambiamento che riflette le sfide attuali della televisione italiana. Con ascolti altalenanti e tensioni interne, Mediaset si prepara a una nuova era. Chi prenderà il suo posto? I nomi circolano, ma uno in particolare potrebbe sorprendere tutti. In un contesto di trasformazione, il pubblico è sempre più curioso di scoprire chi avrà il coraggio di rinnovare il format!

Myrta Merlino verso l'addio a Pomeriggio Cinque: ascolti altalenanti e tensioni interne spingono Mediaset a valutare nuovi conduttori. Ecco tutti i nomi più quotati. Cambio al timone di Pomeriggio Cinque: l'addio di Myrta Merlino e i nomi in lizza per la successione. Dopo due stagioni al timone di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino sembra pronta a lasciare il posto di comando del noto talk show di Canale 5. La giornalista, che aveva preso in mano le redini del programma nel settembre del 2023 dopo l'uscita di Barbara D'Urso, ha tentato di imprimere un cambiamento netto all'identità del contenitore pomeridiano, virando verso un taglio più informativo e sobrio.