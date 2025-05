Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5 e nuovo programma | chi prende il suo posto?

Myrta Merlino esce di scena da Pomeriggio 5, segnando una svolta epocale per il talk show pomeridiano. Con la sua partenza, Mediaset si prepara a rinnovare il format, rispondendo a un trend di cambiamento che coinvolge l'intero panorama televisivo italiano. Chi avrà il coraggio di raccogliere il testimone? In questo clima di trasformazione, l'attenzione del pubblico è tutta su chi saprà conquistare gli spettatori. Non perdere le prossime novità !

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: una decisione annunciata. La notizia era nell'aria giĂ da qualche mese e ora sembra trovare conferma da Dagospia: Myrta Merlino è pronta a lasciare la conduzione di Pomeriggio 5. Il talk show pomeridiano, uno dei pilastri del palinsesto Mediaset che fu di Barbara d'Urso cacciata in malo modo, cambierĂ volto a partire da settembre. Venerdì 6 giugno dovrebbe segnare ufficialmente la fine dell'esperienza della giornalista al timone del programma. Secondo quanto riportato dal sito di Roberto D'Agostino, l'uscita di scena della Merlino non rappresenterebbe però un addio totale alle reti del Biscione. 🔗 Leggi su Tvpertutti.it © Tvpertutti.it - Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5 e nuovo programma: chi prende il suo posto?

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi”

Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque: l’ultima puntata il 6 giugno

Come scrive msn.com: La giornalista sarebbe pronta a trasferirsi su Rete 4, dopo due anni alla guida del talk su Canale 5. La sezione News in estate sarà condotta da Alessandra Viero.

Myrta Merlino, smascherata la sua grande contraddizione: cosa ha fatto con Al Bano a Pomeriggio 5

Si legge su libero.it: La conduttrice del daytime pomeridiano di Canale 5 ha scelto di non mostrare le foto di Sophia Loren struccata che stanno facendo il giro del web ...

Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5: c’è la sostituta. Pure Panicucci a rischio?

Come scrive msn.com: L'articolo Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5: c’è la sostituta. Pure Panicucci a rischio? sembra essere il primo su LaNostraTv.