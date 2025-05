Myanmar autobus travolto dalla corrente del fiume

In Myanmar, un autobus con 40 passeggeri è stato sorpreso da una violenta corrente fluviale. La buona notizia? Gli abitanti del villaggio di Natale Saunt hanno dimostrato un eroico spirito di comunità, salvando tutti in tempo. Questo drammatico episodio mette in luce la resilienza umana e l’importanza della solidarietà nei momenti di crisi, un tema sempre più attuale in un mondo che sembra andare sempre più veloce e spesso dimentica il valore dell'unione.

In Myanmar, un autobus con 40 persone a bordo è stato travolto dalle forti correnti del torrente che stava attraversando. Fortunatamente,gli abitanti del vicino villaggio di Natale Saunt, accortisi di quanto stava accadendo, sono rapidamente intervenuti, riuscendo a portare tutti in salvo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Myanmar, autobus travolto dalla corrente del fiume

