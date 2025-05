MVP | Triple H ha retrocesso Lashley nel mid-card ho perso tutta la stima per lui

Nel mondo del wrestling, le dinamiche tra atleti e dirigenti sono sempre sotto i riflettori. MVP non ha risparmiato Triple H, accusandolo di aver relegato Bobby Lashley nel mid card. Questo scambio di opinioni mette in luce un trend crescente: la tensione tra le diverse federazioni. Le parole di MVP potrebbero non solo cambiare le sorti di Lashley, ma anche riaccendere il dibattito su chi merita davvero il palcoscenico principale. Rimanete sintonizzati!

La stella della AEW MVP non ha mai avuto paura di dire quello che pensa, e i suoi ultimi commenti su Paul “Triple H” Levesque della WWE non fanno eccezione. In una recente intervista, MVP ha espresso le sue critiche sulla gestione di Bobby Lashley da parte di Triple H e ha promesso di rivelare presto dettagli sui loro rapporti passati. Le critiche alla gestione di Bobby Lashley. Durante la sua conversazione con betideas.com, MVP ha attaccato duramente la decisione di Triple H di spostare Bobby Lashley al mid-card nonostante i suoi successi come due volte campione WWE. MVP si è mostrato chiaramente frustrato dal trattamento riservato a Lashley sotto la leadership di Triple H e ha messo in discussione come vengono gestiti certi talenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - MVP: “Triple H ha retrocesso Lashley nel mid-card, ho perso tutta la stima per lui”

Cerca Video su questo argomento: Mvp Triple H Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

NBA, Malone, ex allenatore di Denver (e di Jokic): Gilgeous-Alexander è l'MVP. VIDEO; NBA - Pacers, la notte della consacrazione di Tyrese Haliburton; NBA, Shai Gilgeous-Alexander conta i soldi: i premi valgono quasi 90 milioni in più. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Triple H ha in programma di portare una grande stella a SmackDown

Da worldwrestling.it: Triple H, in qualità di Chief Content Officer della WWE, sta di nuovo facendo parlare di sé nel Friday Night SmackDown. Grazie alle sue mosse strategiche, sta portando un grande nome nel brand, ...

Cody Rhodes elogia Triple H: "Ha la mente aperta e ti ascolta, Vince McMahon no"

Scrive msn.com: Perché Triple H è meglio di Vince McMahon, secondo Cody Rhodes "Devi avere una mente aperta - ha spiegato Cody Rhodes -. Molti luminari, leggende, veterani, quando approcciano i lottatori di ...

MVP: I Never Said Triple H Was Racist, My Opinion On How He Books Talent Of Color Is A Different Conversation

Da msn.com: MVP sets the record straight by saying that he never said that Triple H was racist. However, he notes that his opinion on how Triple H books talent of color is a different conversation.