MVP contro Triple H | Ha reso Bobby Lashley un mid-carder

Bobby Lashley, un tempo dominatore della WWE, sembra aver subito l'ombra di Triple H, relegato a un ruolo di mid carder. Ma la sua nuova avventura in AEW, al fianco di MVP e Shelton Benjamin, segna un possibile riscatto. MVP non ha risparmiato critiche al suo vecchio rivale, sottolineando come la gestione attuale possa influire sulle carriere. Sarà questa la rinascita di Lashley? Il mondo del wrestling è pronto a scommettere su di lui!

La gestione di Bobby Lashley sotto la direzione di Triple H è sempre stata oggetto di discussione. Di fatto nell’ultima parte del suo stint in WWE, Bobby è sembrato sempre più finire in fondo alle gerarchie. Poi l’addio a Stamford e l’approdo in AEW ha ritrovato MVP e Shelton Benjamin. MVP critica Triple H. Parlando ai microfoni di “betideas.com”, MVP ha criticato Triple H per come ha gestito Bobby Lashley e lo ha fatto senza troppi giri di parole: “Bobby ha valore, porta soldi. Un due volte WWE Champion è stato reso un mid-carder. Ho una precisa opinione sul suo operato. In molti dicono che MVP ‘piange’ e si lamenta, ma guardate i loro show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - MVP contro Triple H: “Ha reso Bobby Lashley un mid-carder”

