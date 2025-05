Mutui Tuscia allergica alle richieste di surroga

Mutui in Tuscia: il 2025 si presenta come un anno di opportunità, grazie ai recenti tagli dei tassi d'interesse da parte della Banca Centrale Europea. Tuttavia, la surroga sembra ancora un miraggio per molti. Questo scenario potrebbe rappresentare un punto di svolta per chi desidera rinegoziare le proprie condizioni. Sarà interessante vedere se questa tendenza avrà un impatto reale sul mercato immobiliare locale. Non perdere l'occasione di scoprire come muoverti nel nuovo panorama!

Dopo un 2024 segnato dal cambio di rotta in tema di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea, anche il 2025 si è aperto con tre tagli dei tassi di interesse nelle altrettante riunioni che si sono tenute finora. Le mosse di Francoforte hanno permesso infatti ai tassi di interesse. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Mutui, Tuscia "allergica" alle richieste di surroga

Cerca Video su questo argomento: Mutui Tuscia Allergica Richieste Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Mutui, Tuscia “allergica” alle richieste di surroga: dato in controtendenza rispetto a quello regionale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mutui, il crollo delle surroghe affossa le richieste: -22,6%

Da ilsole24ore.com: Crollano le surroghe e si sgonfiano i mutui. Negli ultimi 9 mesi, cioè dall’inizio dell’anno, le richieste di mutui immobiliari e surroghe hanno registrato una contrazione complessiva del -22 ...

Mutui: richieste +17% nei primi quattro mesi del 2024

Lo riporta facile.it: Tornano a crescere anche l’importo medio richiesto (+1,9%) e il valore medio degli immobili oggetto di mutuo (+2%). «Il 2023 è stato un anno complesso per il mercato dei mutui, colpito dall’aumento ...

Mutui, boom di richieste a maggio. Giù la rata a tasso fisso: chi ci guadagna

Come scrive affaritaliani.it: A maggio si conferma la progressiva ripresa delle richieste di mutuo, che stanno risalendo dopo un periodo di sofferenza del mercato. L'analisi Il mese di maggio conferma la progressiva ripresa ...