Musumeci a Lumsa | cittadino attivo polizze catastrofali e 470 mln per prevenzione rischi ambientali

Nello Musumeci, intervenuto all'Università Lumsa, ha lanciato un appello cruciale: per affrontare le emergenze ambientali, è fondamentale il coinvolgimento attivo dei cittadini. Con 470 milioni destinati alla prevenzione dei rischi, il ministro sottolinea che la preparazione individuale è la chiave per ridurre i danni. In un momento in cui i cambiamenti climatici ci chiamano a un’azione collettiva, ogni gesto conta. È tempo di diventare protagonisti della nostra sicurezza!

Il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha evidenziato come la sola mobilitazione istituzionale non basti in assenza del coinvolgimento attivo dei cittadini. Ha sottolineato l'importanza dell'addestramento, affinché ogni individuo diventi parte integrante nell'affrontare le emergenze, trasformando il rischio da concetto astratto a realtà condivisa e compresa da tutti.

