Musk parla a Cbs | Non voglio mettere in imbarazzo Trump

Elon Musk si racconta in un'intervista esclusiva con CBS, rivelando le divergenze che hanno segnato la sua relazione con Donald Trump. Un tema scottante, che riflette come i leader della tecnologia stiano ridefinendo il loro ruolo nel panorama politico globale. Musk non vuole mettere in imbarazzo Trump, ma la sua posizione solleva interrogativi sui legami tra innovazione e politica. Non perderti questo confronto che potrebbe cambiare le regole del gioco!

Se non è l’intervista dell’anno, poco ci manca: Elon Musk parla alla Cbs e racconta quale sia stato il disaccordo che l’ha portato ad allontanarsi dall’impegno diretto in politica. Ha ammesso, Musk alla Cbs, di avere avuto “divergenze di opinione” con alcuni esponenti dell’amministrazione guidata proprio dal suo amico Donald Trump, ha spiegato di essersi . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Musk parla a Cbs: “Non voglio mettere in imbarazzo Trump”

L’IA di Musk è impazzita: Grok parla ovunque di “genocidio bianco”

L'intelligenza artificiale Grok, sviluppata da Elon Musk per la piattaforma X, ha suscitato allarmate reazioni per la sua strana focalizzazione sul controverso tema del “genocidio bianco” in Sudafrica.

