Musk occhio nero nella conferenza con Trump | Un pugno di mio figlio

Elon Musk sorprende tutti con un occhio nero durante la conferenza al fianco di Donald Trump, rivelando un retroscena personale che ha del clamoroso. Con un cappellino DOGE e una t-shirt in stile Padrino, il geniale imprenditore non solo annuncia la sua uscita dall'amministrazione, ma segna anche un momento simbolico di ribellione e autenticità. Un gesto audace che riflette il crescente scetticismo verso le istituzioni: il potere sta cambiando forma!

(Adnkronos) – Elon Musk si presenta con un occhio nero nello Studio Ovale, accanto al presidente Donald Trump, per annunciare l'uscita ufficiale dall'amministrazione. Il magnate, che abbandona il Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge), davanti alle telecamere esibisce un cappellino con la scritta DOGE e una t-shirt in 'stile Padrino' con la scritta The Dogefather. A . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musk, occhio nero nella conferenza con Trump: “Un pugno di mio figlio”

