Musk lascia la Casa Bianca ma non si esclude il ritorno

Elon Musk abbandona la Casa Bianca, ma il suo legame con Trump sembra più forte che mai. L’imprenditore afferma che la sua uscita non segna la fine di un'era, ma apre a nuove opportunità. In un contesto in cui l'innovazione tecnologica si intreccia con la politica, questa mossa potrebbe influenzare le future strategie del governo. Rimanete sintonizzati: il ritorno di Musk potrebbe riscrivere le regole del gioco!

Il magnate del tech lascia il Doge ma assicura (dipende dai punti di vista) che la sua uscita non non è "la fine" del dipartimento e che lui resterà "consigliere ed amico" di Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musk lascia la Casa Bianca ma non si esclude il ritorno

Musk lascia il Doge e i risparmi promessi (2mila miliardi) sono un miraggio: “Documentati solo 32 miliardi di tagli”

Elon Musk, pronto a lasciare il suo incarico al Dipartimento per l'efficienza governativa, ha annunciato tagli dei costi ben al di sotto delle promesse iniziali.

Elon Musk lascia il Doge. Trump: "Ha reso un servizio incredibile"

Usa: Musk lascia l'amministrazione Trump ma resta "al servizio del presidente"

Musk lascia la politica: «Ma questa non è la fine»

