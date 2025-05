Musk da nuovamente i numeri su Marte | cinque Starship sul pianeta rosso già nel 2026

Nel cuore della corsa spaziale, Elon Musk svela piani audaci per Marte: cinque Starship al suolo nel 2026, equipaggiate con robot Tesla Optimus. Questo non è solo un viaggio tra le stelle; è una nuova era di esplorazione che promette di rivoluzionare la nostra visione dell'universo. Immagina un futuro in cui l'umanità non è più legata alla Terra! La conquista di Marte potrebbe essere solo l'inizio di un'avventura senza precedenti.

In un aggiornamento sulle ambizioni marziane di SpaceX, Musk ha snocciolato obiettivi a dir poco incredibili: nel 2026 punta a lanciare 5 Starship con un equipaggio di robot Tesla Optimus, per poi passare a 20 lanci nella successiva finestra utile. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Musk da nuovamente i numeri su Marte: cinque Starship sul pianeta rosso già nel 2026

Elon Musk: Starship migliora, nessuna perdita di scudi termici

Nel recente volo della Starship, Elon Musk ha annunciato significativi progressi: i motori hanno raggiunto il limite di spegnimento previsto e, per la prima volta, non si sono registrate perdite significative di scudi termici.

